Актриса из сериала «Скорая помощь» скончалась в возрасте 48 лет

В Калифорнии скончалась бразильская актриса и продюсер Джоссара Джинаро, ей было 48 лет. Об этом пишет 30 апреля The Hollywood Reporter со ссылкой на супруга кинозвезды Мэтта Богадо.

«Джоссара была прекрасной женой, матерью, художницей и другом. У нее была самая красивая, добрая душа, и она не приняла бы «нет» за ответ. Даже в свои последние минуты она всё еще боролась. Сейчас она покоится с миром, и ее будут помнить вечно», — написал Богадо в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что актриса умерла от рака.

Джоссара Джинаро родилась в Бразилии, потом переехала с семьей в США.

Телевизионная карьера актрисы началась с криминальной драмы, в которой она снялась в 1998 году, — «Рейес и Рей», затем она сыграла в сериале «Справедливая Эми» и принимала участие в медицинской драме «Скорая помощь». Среди других известных работ актрисы — «Сильное лекарство», «Доктор Кто: Альтернативная империя», «Без следа», «Молодые и беспокойные» и «Царство животных».

В 2006 году Джинаро была номинирована на премию «Эмми» за роль в сериале «Страсти», в котором она снималась с 2002 по 2007 год.

Кроме того, она была продюсером в фильме 2016 года «Любовь Санчес».