Пушков назвал «безумием» отказ Германии от российского газа

Заявление Германии об отказе от российского газа в ближайшие два года — это «безумие», заявил 1 мая сенатор Алексей Пушков.

«Курс на отказ от газа из России в 2024 году, объявленный Берлином, сегодня выглядит утопическим. Возможно, эта задача невыполнима вообще, даже к 2027 году (цель, заявленная Евросоюзом). Но, что касается 2022–2023 годов, такой отказ был бы для Германии безумием», — заметил сенатор.

Пушков заметил, что такой же анализ о недостижимости поставленной Берлином цели опубликовало немецкое издание Der Spiegel. Сенатор подчеркнул, что такой анализ является «вынужденным реализмом».

Как сообщил немецкий журнал Der Spiegel, Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей «голубого топлива» из России к концу года только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом.

Ранее, 30 апреля, глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе. Глава минфина ФРГ также добавил, что Германия делает всё возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от российского газа и России.

25 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Германия больше других стран Европейского союза зависит от российского газа. По его словам, наиболее тяжелая ситуация из-за возможного эмбарго на газ от РФ угрожает Берлину. Он подчеркнул, что у страны нет ни одного терминала для хранения газа. Топливо ФРГ покупает в огромных объемах, но оно поступает только по трубопроводам.

Несмотря на то, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, экономисты и эксперты предостерегают правительство от газового эмбарго России, которое обойдется стране в €180 млрд.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют. Позже, 31 марта, он подписал указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.