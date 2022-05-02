15 человек пострадали после опрокидывания электромопеда с пивом в США

В Атланте (штат Джорджия, США) в результате аварии с участием электромопеда в виде барной стойки пострадали 15 человек. Об этом сообщило 1 мая издание The Hill со ссылкой на Полицейское управление Атланты (APD).

Издание передало, что авария произошла возле перекрестка в Мидтауне Атланты вечером в субботу, 30 апреля.

Представитель APD уточнил, что «электромопед-паб» опрокинулся при попытке сделать резкий поворот.

«Предварительное расследование показало, что на мопеде было 15 человек, когда он попытался развернуться и опрокинулся», — сказали в ведомстве.

APD также сообщила, что все 15 человек, пострадавших в результате аварии, были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, отметив, что ни одна из травм не представляет угрозы для их жизни.

Власти добавили, что водитель транспортного средства был арестован за вождение в состоянии алкогольного опьянения и отсутствии разрешения на ведение бизнеса.

«Педальный паб» вмещает до 16 человек, он сделан в форме барной стойки на колесах, по бокам которой находятся пассажиры, а в изголовье помещается емкость с пивом на несколько десятков литров. Эти «пабы на колесах» начали выпускаться в Соединенных Штатах в середине 2010-х годов компанией из Сент-Пола, расположенной в штате Миннесота.

Ранее, 18 апреля, в районе 53-го км автодороги Стрежевой–Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошло столкновение мотоцикла с автобусом. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, а его пассажир, 16-летний юноша, получил травмы.