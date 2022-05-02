Прямой эфир
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал работу РСЗО «Ураган» в спецоперации

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал применение Вооруженными силами России (ВС РФ) реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации.

На своих позициях, которые тщательно замаскированы, РСЗО находятся и днем, и ночью. Координат огневых подразделений нет ни на одной карте, отметил журналист. Он указал также, что съемка ведется на расстоянии не больше 20 км от позиций ВСУ.

Спецоперация в Донбассе 1 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Дальность удара 30 км, калибр осколочно-фугасного снаряда 240 — все удары точечные и наносятся исключительно по позициям националистов на большом расстоянии от населенных пунктов и жилых кварталов.

«Выполняем спецзадачи по кричтожению противника. Выезжаем на огневую позицию. Отстрелялись. Прилеты тоже бывают — градовские», — прокомментировал свою работу командир четвертой боевой машина Сурен.

После поражения цели батарея срочно меняет позиции, а бойцы отходят в укрытие, поскольку есть риск ответа со стороны противника.

Отмечается, что перезаряд боевых машин происходит в безопасном месте, в ночное время бойцы не включают даже фонарики и зажигалки, чтобы их местоположение осталось в секрете.

По словам артиллеристов, они буквально работают на износ, иногда не спят сутками.

В воскресенье, 1 мая, Минобороны РФ показало кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

29 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ракетами «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районе железнодорожных узлов на Украине.

По данным Минобороны РФ на 29 апреля, всего с начала проведения спецоперации по защите жителей Донбасса уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппарата, 278 ЗРК, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов и 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.

В тот же день российское оборонное ведомстве опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» с подлодки по украинским военным объектам. Экипаж дизель-электрической подлодки выполнил запуск крылатых ракет из акватории Черного моря.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022