Корреспондент «Известий» показал работу РСЗО «Ураган» в спецоперации

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал применение Вооруженными силами России (ВС РФ) реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации.

На своих позициях, которые тщательно замаскированы, РСЗО находятся и днем, и ночью. Координат огневых подразделений нет ни на одной карте, отметил журналист. Он указал также, что съемка ведется на расстоянии не больше 20 км от позиций ВСУ.

Дальность удара 30 км, калибр осколочно-фугасного снаряда 240 — все удары точечные и наносятся исключительно по позициям националистов на большом расстоянии от населенных пунктов и жилых кварталов.

«Выполняем спецзадачи по кричтожению противника. Выезжаем на огневую позицию. Отстрелялись. Прилеты тоже бывают — градовские», — прокомментировал свою работу командир четвертой боевой машина Сурен.

После поражения цели батарея срочно меняет позиции, а бойцы отходят в укрытие, поскольку есть риск ответа со стороны противника.

Отмечается, что перезаряд боевых машин происходит в безопасном месте, в ночное время бойцы не включают даже фонарики и зажигалки, чтобы их местоположение осталось в секрете.

По словам артиллеристов, они буквально работают на износ, иногда не спят сутками.

В воскресенье, 1 мая, Минобороны РФ показало кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

29 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ракетами «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районе железнодорожных узлов на Украине.

По данным Минобороны РФ на 29 апреля, всего с начала проведения спецоперации по защите жителей Донбасса уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппарата, 278 ЗРК, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов и 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.

В тот же день российское оборонное ведомстве опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» с подлодки по украинским военным объектам. Экипаж дизель-электрической подлодки выполнил запуск крылатых ракет из акватории Черного моря.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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