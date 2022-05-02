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Глава МИД Лавров заявил, что российские военные не подгоняют ход спецоперации под 9 Мая

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Глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье, 1 мая, заявил, что российские военные не будут искусственно подгонять проведение спецоперации по защите Донбасса под предстоящее празднование 9 мая.

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«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — сказал он в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Он подчеркнул, что для начала необходимо минимизировать любые риски для гражданского населения и военнослужащих РФ. Именно от этого будут зависеть темпы осуществления спецоперации.

При этом, по словам министра, празднование 9 мая будет проведено, как и всегда, торжественно. Лавров отметил, что россияне вспомнят тех, «кто пал за освобождение РФ и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы».

Ранее, 29 апреля, глава МИД РФ заявил, что спецоперация по защите Донбасса будет завершена, как только будут достигнуты ее цели. Он также указал на то, что Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании.

До этого, 22 апреля, министр иностранных дел РФ сообщил, что Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Он считает, что переговоры российской и украинской сторон застопорились.

19 апреля Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

Ранее, 12 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Главной задачей он назвал помощь людям Донбасса.

7 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что спецоперация по защите Донбасса завершится в обозримом будущем.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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