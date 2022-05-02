Экс-мэр Херсона мог присвоить 200 тыс. евро из гранта на переселение беженцев

Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, задержанный за участие в отрядах территориальной обороны, мог присвоить 200 тыс. евро из гранта ЕС для переселенцев. Об этом 1 мая рассказал корреспонденту «Известий» Ивану Литомину житель Херсона Анатолий.

Собеседник издания уточнил, что грант выиграла организация, в которой он работал. Деньги были выделены на реализацию проекта «Донбасс SOS», в рамках которого предполагалось создание условий проживания для переселенцев в Херсоне, работу по их социализации, обучению и переобучению.

Всего для переселенцев, в основном из Донбасса, было выделено €300 тыс.

«Подписантом этого договора грантового с ЕС выступал именно херсонский Городской совет в лице мэра города Николаенко. Он подписывал эту грантовую угоду — сделку», — рассказал Анатолий.

По словам источника «Известий», деньги поступали на счет в горисполком, который распоряжался ими, проводил тендеры, искал подрядчика.

«На нашу общественную организацию, занимавшуюся обучением, переобучением и на зарплаты сотрудникам, было перечислено €40 тыс. Все остальные деньги ушли на счет ремонтов и так далее. Я думаю, что €200 тыс. из них ушло налево. Конкретно, наверное, Николаенко и его людям», — выразил мнение Анатолий.

Однако мужчина не может предоставить доказательства «воровства» экс-мэра Херсона. По словам Анатолия, ему и его коллегам сказали не соваться в это дело и не интересоваться дальнейшей судьбой средств. Однако, мужчина утверждает, что все говорили об этом.

1 мая сообщалось о найденной коллекции элитных вин и подарочных наборов столового серебра в квартире экс-мэра Херсона. По словам хозяина, стоимость жилплощади с мебелью составляет примерно €50 тыс. Бывший мэр города опроверг слухи о том, что он забрал себе часть средств с ремонта общежитий для беженцев из Донбасса.

26 апреля стало известно о задержании Николаенко за участие в отрядах территориальной обороны. Экс-чиновник также добровольно сложил оружие, которым Киев массово снабжал гражданских.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что командир роты теробороны Херсона Юрий Евченко рассказал корреспонденту «Известий» Ивану Литомину о планах Николаенко устроить в Херсоне провокацию. По словам Евченко, экс-глава города собирался с помощью своих связей отключить на улицах освещение. Такое предложение командиру озвучили прямо после роспуска роты.

Сепаратистами Владимир Николаенко, как и вся Украина, называл жителей Крыма и Донбаcса. Тех, кто не захотел существовать в одной стране с националистами. И даже вступив в ряды территориальной обороны, он верил, что брошенные и забытые здесь Киевом 200 человек способны противостоять освобождению Херсона. Используя старые связи, Николаенко хотел полностью обесточить город.

Отмечалось, что Николаенко входил в топ-3 худших мэров Украины, в компании с киевским лидером Виталием Кличко и харьковским коллегой Геннадием Кернесом.