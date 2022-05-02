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Минобороны России: с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 гражданских лиц

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Минобороны России в воскресенье, 1 мая, сообщило об эвакуации 80 мирных жителей, которых Вооруженные силы Украины удерживали на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Отмечается, что среди них есть женщины и дети. Сейчас их разместили в населенном пункте Безыменное Донецкой народной республики (ДНР), где предоставили ночлег, питание, а также предложили медпомощь.

Вышли на свет: с территории «Азовстали» эвакуировали 25 человек
В операции были задействованы представители ООН и Красного Креста

«Подразделениями российских вооруженных сил и народной милиции Донецкой Народной Республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины», — заявили в ведомстве.

Кроме того, уточняется, что те эвакуированные, которые решили выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Ранее в этот день жительница Мариуполя Наталья, вышедшая с территории завода «Азовсталь», заявила корреспонденту «Известий», что Украины для нее больше не существует.

По ее словам, ошибка властей в том, что они не стали ни с кем договариваться и допустили то, что произошло.

Еще одна жительница Мариуполя Нина Иванова, которой удалось вместе с семьей выбраться с территории завода «Азовсталь», рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, что люди не получали информации о гуманитарных коридорах.

Она отметила, что националисты запугивали тех, кто пытался уйти.

Также в воскресенье мужчина, который смог накануне покинуть завод, заявил, что на территории предприятия продолжают оставаться минимум 300 мирных жителей. Он рассказал, что гражданские не знали о том, что им предоставлялись зеленые коридоры, так как находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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