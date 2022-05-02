Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию

Сотрудники посольства Бельгии в России, объявленные персонами нон грата, покинули Москву. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщило бельгийское информагентство Belga.

«12 сотрудников посольства, против которых была принята эта мера, уже вернулись в Бельгию», — сказал агентству представитель бельгийского МИДа.

Отмечается, что дипломаты и члены их семей вылетели на борту военно-транспортного самолета бельгийских ВВС, так как регулярного сообщения между двумя странами в настоящее время нет.

Во внешнеполитическом ведомстве Бельгии уточнили, что посольство продолжит свою работу, несмотря на сокращение числа сотрудников.

Ранее, 19 апреля, МИД РФ вызвало посла Бельгии Марка Михильсена и выразило решительный протест в связи с решением властей страны выслать 21 сотрудника российских загранучреждений.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорилось, что послу была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве. Уточнялось, что покинуть территорию России им необходимо до конца дня 3 мая.

29 марта посол России в Бельгии Александр Токовинин сообщил о высылке из страны 21 сотрудника российских загранучреждений и назвал ее полностью необоснованной. По его словам, данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами.

Ранее в этот день Бельгия заявила, что высылает дипломатов РФ «за шпионаж или угрозу безопасности».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает это решение как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией. Она подчеркнула, что этот недружественный шаг не будет оставлен без ответа.

Страны Европы за последнее время выслали десятки российских дипломатов. О высылке российских парламентариев с конца марта объявили такие государства, как Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия и др. Кроме того, 5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его мнению, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.