Пять человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Ставрополе

Пять человек пострадали в массовой аварии с участием автомобиля скорой помощи, троллейбуса, легковой машины Toyota и автомобиля ГАЗ в Ставрополе. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

«В результате ДТП водитель и два врача скорой доставлены в городскую больницу. Также за медпомощью обратились водитель и пассажир Toyota. Пассажиры троллейбуса не пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в 20:30 мск в центральной части Ставрополя. Водитель скорой помощи выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota, за рулем которого был 58-летний житель Краснодарского края.

От удара машина скорой помощи въехала в автомобиль ГАЗ, а затем в дерево. Легковая машина при этом врезалась в троллейбус.

Во время ДТП в автомобиле скорой помощи находился пациент, которого везли в краевую больницу из Грачевского округа Ставрополья.

По факту аварии проводится проверка, уточняется степень ответственности участников происшествия.

Ранее, 29 апреля, пять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Зеленограде. Столкновение автобуса с легковым автомобилем произошло около 16:30 на Центральном проспекте в районе корпуса 240. Отмечалось, что пассажиры автобуса получили ушибы при падении в результате резкого торможения.