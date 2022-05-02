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Sollers сообщил об остановке поставок запчастей для Ford и Mazda в РФ

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Компания Sollers останавливает поставки комплектующих деталей в Россию для автомобилей Ford и Mazda в связи со сложившейся геополитической ситуацией в мире. Об этом сообщили «Известиям» в воскресенье, 1 мая, в пресс-службе российского представительства Sollers.

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«В результате изменений геополитической ситуации возникают сложности с поставками импортных компонентов. В связи с этим приостановлены поставки комплектующих на совместные предприятия «Соллерс Форд» и «Мазда Соллерс», — указано в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что международный «прессинг» в виде антироссийских санкций не является ключевой причиной прекращения деятельности компании, так как основная деятельность Sollers ориентирована на домашний рынок.

Кроме того, там отметили, что устойчивый рост капитализации компании обеспечил спрос на автомобили Ford Transit в России, а также значительно увеличил объемы продаж запчастей на эту модель.

Ранее, 13 апреля, эксперты рассказали «Известиям» о судьбе рынка автозапчастей в России на фоне того, что многие иностранные производители и поставщики запчастей для автомобилей из западных стран приостановили импорт комплектующих в Россию в том числе из-за санкций против Москвы и курсовых колебаний. За месяц стоимость автозапчастей в России увеличилась на 15–100% — в зависимости от категории. И прогнозировать, как именно будет осуществляться закупка оригинальных деталей, пока невозможно.

До этого, 11 апреля, в Минпромторге сообщили «Известиям», что намерены легализовать параллельный импорт автозапчастей только для тех брендов, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России. На поставки оригинальных запчастей ряда иностранных брендов введены ограничения: речь о Volvo, Scania, MAN, Bosch. Кроме того, производители шин Bridgestone, Continental и Michelin также приостановили работу заводов и поставки в Россию.

Позже, 29 апреля, во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отметили, что бизнес делает первые успехи в решении проблемы прекращения поставок запчастей по ряду марок автомобилей и дефицита некоторых деталей. Поставки аналогов в Россию наладили через Турцию. Также прорабатывается маршрут доставки комплектующих через Казахстан.

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