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Правительство Чехии заявило о рекордном заполнении газохранилищ страны

Глава минпромторга Чехии Сикела заявил о рекордном заполнении газохранилищ страны
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В подземных газохранилищах Чехии содержится более 1 млрд куб. м природного газа, такая заполняемость является историческим максимумом на сегодняшний день. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает агентство ČTK со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу.

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«Чехия накопила в своих [подземных] газохранилищах более 1 млрд куб. м природного газа. Они наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая», — отметил Сикела.

Он подчеркнул, что к концу мая планируется заполнить газохранилища более чем на 50%. Спешка в вопросе пополняемости запасов газа в стране связана с ситуацией на Украине, уточнил министр.

На данный момент более 90% голубого топлива республика получает из России, добавил он.

Ранее в воскресенье журналист чешского портала iDNES Сара Мазухова заявила о существующей опасности в Чехии относительно того, что в будущем отопительном сезоне могут возникнуть проблемы с недостатком газа. При этом специалист по энергетике компании ČEZ Михал Шнобр отметил, что Россия не сможет просто отключить Чехию от поставок, поскольку большую часть газа страна получает из Германии и для начала придется ограничить подачу сырья для Берлина.

29 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна не намерена оплачивать российский газ в рублях, а требования Кремля относительно этого являются шантажом.

Тогда как накануне Петр Фиала заявил, что Чехия не может в настоящее время отказаться от российских газа и нефти. Он тогда отметил, что в течение нескольких недель правительство страны подготовит стратегию избавления от зависимости от российских энергоносителей за пять лет.

29 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «благотворительности в поставках газа не будет». Он предупредил, что в случае отсутствия оплаты не будет и газа.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

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