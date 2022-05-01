Глава USAID рассказал об игнорировании Путиным давления на союзников РФ

Вашингтон оказывает попытки всевозможного давления на союзников России, однако президент страны Владимир Путин игнорирует их. Такое заявление сделала руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», — констатировала она в эфире телеканала CBS.

При этом, по ее словам, Соединенные Штаты не должны просто наблюдать за событиями на Украине.

«На мой взгляд, это неправильная характеристика действий, которые предприняли США. В мои обязанности не входит говорить о помощи в сфере безопасности, которая была предоставлена – однако именно она позволила Украине наносить ответные удары и продержаться столько, сколько возможно», — отметила глава USAID.

Она призвала Конгресс США увеличить размер помощи Украине, чтобы «снова быть в состоянии направить, например, новое дополнительное финансирование, которое, как придет к тем партнерам, которые срочно в нем нуждаются».

Ранее, 29 апреля, Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 млн, для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.

Накануне сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. 6 апреля законопроект был одобрен сенатом конгресса США. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Также 28 апреля стало известно о намерении американского лидера дополнительно запросить у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины. Отмечалось, что запрашиваемый пакет помощи Киеву будет включать более $20 млрд военной помощи, $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной.

17 апреля стало известно о том, что на Украину началось прибытие новой военной помощи в рамках последнего принятого пакета по поставке вооружений от администрации президента США Джо Байдена. По данным источника в Белом доме, США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых гаубиц и 300 дронов Switchblade.

В России осуждают поставку вооружения Киеву, которая лишь подливает масла в конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля подтвердила информацию о том, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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