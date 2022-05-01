Глава Херсонской области заявил об отсутствии связи из-за действий Киева

Жители Херсонской области по-прежнему остаются без связи из-за решения украинских операторов об отключении мобильной связи и интернета на территории региона. Об этом в воскресенье, 1 мая, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Пока нет связи. Работа идет, и пока что связь не появилась от донецких и крымских операторов. В том числе говорят, что будет МТС. Если кто-то говорит, что это поврежден кабель, который якобы перебили российские военные, то кабель невозможно перебить так, чтобы все три провайдера перестали работать», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Как отметил Сальдо, это было целенаправленное указание киевских властей.

«Киевская власть фактически отказалась от Херсона. Следующий шаг показывает, что они идут дальше», — подчеркнул он.

Ранее в этот день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал отключение Херсонской области от интернета и мобильной связи отказом Украины от этой территории.

До этого, 29 апреля, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских войск по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

За день до этого заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины.

Кроме того, он сообщил, что с 1 мая регион перейдет на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

Ранее, 26 марта, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в южных регионах Украины, подконтрольных российским военным, начали формировать новые военно-гражданские администрации. Он также отметил, что в Херсонской области и на юге Запорожья запустили трансляции российских телеканалов.

До этого, 15 марта, стало известно, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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