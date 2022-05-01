Прямой эфир
Сюжет:

Глава Херсонской области заявил об отсутствии связи из-за действий Киева

Глава Херсонской области заявил, что из-за действий Киева регион пока остается без связи
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Херсонской области по-прежнему остаются без связи из-за решения украинских операторов об отключении мобильной связи и интернета на территории региона. Об этом в воскресенье, 1 мая, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Привет, соседи: как живет Херсонская область под защитой России
В южном секторе спецоперации готовятся к сотрудничеству с Крымом

«Пока нет связи. Работа идет, и пока что связь не появилась от донецких и крымских операторов. В том числе говорят, что будет МТС. Если кто-то говорит, что это поврежден кабель, который якобы перебили российские военные, то кабель невозможно перебить так, чтобы все три провайдера перестали работать», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Как отметил Сальдо, это было целенаправленное указание киевских властей.

«Киевская власть фактически отказалась от Херсона. Следующий шаг показывает, что они идут дальше», — подчеркнул он.

Ранее в этот день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал отключение Херсонской области от интернета и мобильной связи отказом Украины от этой территории.

До этого, 29 апреля, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских войск по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

За день до этого заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины.

Кроме того, он сообщил, что с 1 мая регион перейдет на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

Ранее, 26 марта, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в южных регионах Украины, подконтрольных российским военным, начали формировать новые военно-гражданские администрации. Он также отметил, что в Херсонской области и на юге Запорожья запустили трансляции российских телеканалов.

До этого, 15 марта, стало известно, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022