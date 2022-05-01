Более 60% опрошенных словаков выступили против отказа от газа РФ

Свыше 60% респондентов в Словакии проголосовали против отказа от поставок российских газа и нефти. Такие данные в воскресенье, 1 мая, приводятся в результатах опроса, который провело агентство Fokus для телеканала Markiza.

«Против отказа от поставок газа и нефти из России высказались 62% опрошенных», — сообщается в комментарии агентства Fokus к результатам опроса.

Примерно 25% опрошенных выступили за отказ от энергоносителей России на протяжении нескольких лет в ближайшем будущем, даже в случае увеличения стоимости на них. 7% отдали свой голос за отключение от нефти и газа из Российской Федерации уже в текущем году.

Опрос проводился с 30 марта по 6 апреля, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов с различным уровнем образования, социального и профессионального статуса, живущие как в больших, так и в малых населенных пунктах республики. Информация о допустимом уровне неточностей в опросе не оговаривалась.

Ранее 1 мая американский экономист Джеффри Сакс предположил, что введение полного эмбарго на энергоресурсы из России негативно скажется на европейской экономике.

Также в воскресенье немецкий телеканал N-TV со ссылкой на результаты научного исследования заявил о том, что сокращение потребления российского газа нанесет сильный удар по европейской промышленности.

27 апреля сообщалось, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Этим же днем председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков назвал отказ властей Польши и Болгарии оплачивать российский газ рублями полностью политическим решением, которое негативно отразится на экономике этих стран.

23 апреля премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил о намерении Словакии заплатить России за газ в евро во второй половине мая.

28 марта вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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