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СКР возбудил дело после обстрела погранпоста в Брянской области

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела после обстрелов пограничного поста в Брянской области военными Украины. Об этом в воскресенье, 1 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

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Дела возбуждены по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и умышленном уничтожении (повреждении) военного имущества.

29 апреля силовиками Украины был обстрелян погранпункт в поселке Белая Березка в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Никто не пострадал. Глава области сообщал о повреждениях сетей водо- и электроснабжения и о благополучном восстановлении.

14 апреля подвергся обстрелу поселок Климово Брянской области. По информации Следственного комитета РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Возбуждено уголовное дело. В Минздраве РФ отмечали, что в результате инцидента пострадали семь человек. 18 апреля администрация населенного пункта отменила режим ЧС.

С 11 апреля в Брянской области введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне провокаций со стороны украинских вооруженных сил. Также желтый уровень действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Ранее в апреле политолог Сергей Станкевич предложил законодательно закрепить понятие зоны повышенной военной опасности в связи с обстрелами Брянской, Курской и Белгородской областей, граничащих с Украиной. Он отметил, что особенно опасно, когда используются беспилотники, которые сложно увидеть. По его словам, эффективной защиты от них пока не придумано.

РФ продолжает специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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