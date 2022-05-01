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Эвакуированная с «Азовстали» заявила, что Украина для нее умерла

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Жительница Мариуполя Наталья, вышедшая с территории завода «Азовсталь», заявила, что Украины для нее больше не существует. Об этом женщина сообщила корреспонденту «Известий» 1 мая.

«Скажем так, Украина, как государство — вот я как гражданка Украины, — ну оно для меня умерло. Государство вместе с политиками, с вот этими всеми людьми, кто с нами такое сделал. Потому что я считаю, что это тоже их вина в том, что они не договорились правильно, не решили мирным путем этот конфликт изначально», — сказала украинка.

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По словам Натальи, ошибка властей в том, что они не стали ни с кем договариваться и допустили то, что произошло. Женщина удивляется, почему глава Мариуполя первым покинул город, когда узнал, что там готовят военные действия, а жителей никуда не выпускали.

«Спрашивается, почему людей не выпускали? Мэр уехал, мэр первым покинул город, а людей зажали в кольце, и стояла украинская армия, которая простой народ, обычное население — детей, стариков, больных — не выпускали. Спрашивается — почему и зачем? За что?», добавила Наталья.

Еще одна жительница Мариуполя Нина Иванова, которой удалось вместе с семьей выбраться с территории завода «Азовсталь», ранее в этот же день рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, что националисты не говорили людям о гумкоридорах. По ее словам, тех, кто пытался уходить, начинали запугивать.

Ранее 1 мая в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Отмечается, что люди были перевезены в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь. За день до этого первой с «Азовстали» эвакуировалась семейная пара с ребенком.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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