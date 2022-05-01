Дипломата РФ вызвали в МИД Швеции из-за якобы нарушения воздушного пространства страны

Российский дипломат в Стокгольме вызван в МИД Швеции из-за якобы нарушения российским самолетом воздушного пространства Королевства. Об этом глава внешнеполитического ведомства Анн Линде заявила в интервью шведскому радио в воскресенье, 1 мая.

«Когда происходит нарушение воздушных границ, мы должны реагировать и говорить, что это недопустимо. И, конечно, мы обращаемся в посольство, и представитель должен прийти в МИД, чтобы принять протест», — высказалась представитель МИДа Швеции.

В опубликованном в субботу, 30 апреля, сообщении королевства говорилось о том, что турбовинтовой самолет типа Ан-30 России в ночь на пятницу, 29 апреля, на короткий промежуток времени вторгся в воздушное пространство Швеции к востоку от острова Борнхольм в Дании, после чего сразу же покинул территорию. Как сообщили в шведском министерстве обороны, ведомство следило за процессом, самолет был сфотографирован.

Ранее в воскресенье, 1 мая, стало известно, что МИД Дании также вызвал посла РФ в Копенгагене в связи с якобы имевшим место вторжением российского самолета в воздушное пространство королевства.

Ряд стран Европы закрыли воздушное пространство для полетов российских самолетов в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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