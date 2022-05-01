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Польша передала Украине 232 танка и системы залпового огня

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Польша передала украинским властям 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, а также самоходные гаубицы. Об этом в воскресенье, 1 мая, информирует портал visegrad24 Вышеградской группы, в состав которой входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия.

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«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», — говорится в сообщении информационного ресурса в Twitter.

Также отмечается, что помощь Польши «включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы». Эти данные косвенно подтвердил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, продублировав на своей страничке сообщение visegrad24.

29 апреля сообщалось о предоставлении Польшей на Украину свыше 200 танков Т-72, чего достаточно для формирования двух бригад, а также нескольких десятков боевых машин пехоты (БМП).

23 апреля сообщалось, что Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых ($1,6 млрд). Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. Подробности он не раскрыл.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения украинской армии.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. 28 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что такие действия создают угрозу безопасности для всего континента.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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