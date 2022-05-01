Появились кадры из квартиры экс-мэра Херсона с коллекцией вин и серебром

Коллекция элитных вин и подарочные наборы столового серебра найдены в квартире экс-мэра Херсона Владимира Николаенко. Показал кадры жилища бывшего градоначальника журналист «Известий» Иван Литомин в воскресенье, 1 мая.

На кадрах можно увидеть серебряные вилки и ложки в подарочных наборах, награды, картины, здесь же подарочная картина с изображением Николаенко в роли монарха. По словам хозяина, стоимость жилплощади с мебелью составляет примерно €50 тыс.

«Это квартира моих детей. У детей родители всю жизнь работают за границей. Зять и дочка работают. Я работаю. Понятно, что общими усилиями мы помогали им всем, чтобы жить нормально», — пояснил он.

Бывший мэр города опроверг слухи о том, что он забрал себе часть средств с ремонта общежитий для беженцев из Донбасса.

26 апреля стало известно о задержании Николаенко за участие в отрядах территориальной обороны. Экс-чиновник также добровольно сложил оружие, которым Киев массово снабжал гражданских.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что командир роты теробороны Херсона Юрий Евченко рассказал корреспонденту «Известий» Ивану Литомину о планах Николаенко устроить в Херсоне провокацию. По словам Евченко, экс-глава города собирался с помощью своих связей отключить на улицах освещение. Такое предложение командиру озвучили прямо после роспуска роты.

Сепаратистами Владимир Николаенко, как и вся Украина, называл жителей Крыма и Донбаcса. Тех, кто не захотел существовать в одной стране с националистами. И даже вступив в ряды территориальной обороны, он верил, что брошенные и забытые здесь Киевом 200 человек способны противостоять освобождению Херсона. Используя старые связи, Николаенко хотел полностью обесточить город.

Отмечалось, что Николаенко входил в топ-3 худших мэров Украины, в компании с киевским лидером Виталием Кличко и харьковским коллегой Геннадием Кернесом.