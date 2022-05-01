Линию обороны ВСУ в поселке Пески под Донецком сняли с коптера

Видеозапись с коптера, на которой запечатлены позиции украинских войск в поселке Пески под Донецком, появилась в распоряжении «Известий» 1 мая. Известно, что именно в этот населенный пункт к подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале года прибыли боевики «Правого сектора» (запрещенная в РФ террористическая организация).

В начале ролика можно заметить хорошо углубленные зигзагообразные траншеи — окопы, в которых размещаются украинские военные и боевики. Чуть поодаль, с левой стороны оборудован капонир — сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям.

Также с высоты птичьего полета запечатлена окопная группа. На трассе по расположению позиций ВСУ размещены противотанковые мины.

Ранее 22 апреля Министерство обороны России показало кадры оставленного ВСУ укрепленного района. Не пожелавшие добровольно сложить оружие украинские военные в результате штурма были выбиты с их позиций. Укрепленный район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглубленные бетонные бункеры.

В тот же день корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага рассказал, как зачищался район железнодорожной станции Попасная-1 в ЛНР. Прямо во дворах домов украинские военные оборудовали огневые точки и рыли там окопы. По его словам, покидая свои позиции, военные бросили тела сослуживцев и вооружение.

11 апреля в Министерстве обороны РФ рассказали о детском саде в Херсонской области, который украинские военнослужащие использовали в качестве опорного пункта. По периметру детского садика были размещены окопы, огневые точки, блиндажи. Сам объект обнесен колючей проволокой. Данный объект украинские военные занимали с 2014 года.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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