В Чехии предупредили о катаклизме из-за прекращения поставок газа в ЕС
Прекращение поставок российского газа в Болгарию и Польшу приведет к еще большему повышению цен на топливо в Европе. Об этом 1 мая заявила журналист чешского портала iDNES Сара Мазухова.
Она отметила, что на жителей Чехии такая тенденция пока не повлияла, однако это лишь вопрос времени, проблемы возникнут уже в следующем отопительном сезоне.
Директор Ассоциации независимых поставщиков энергии Йиржи Гавор также заявил, что «прекращение поставок в Польшу, может привести к серьезному катаклизму на европейском рынке». «...Поэтому есть опасность, что высокие цены рано или поздно весьма ощутимо скажутся на счетах для потребителей», — отметил он.
Специалист по энергетике компании ČEZ Михал Шнобр, в свою очередь, отметил, что Россия не сможет просто отключить Чехию от поставок, поскольку большую часть газа страна получает из Германии и для начала придется ограничить подачу сырья для Берлина.
Ранее в этот день американский экономист Джеффри Сакс предположил, что введение полного эмбарго на энергоресурсы из России негативно скажется на европейской экономике.
27 апреля сообщалось, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.
Председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков назвал отказ властей Польши и Болгарии оплачивать российский газ рублями полностью политическим решением, которое негативно отразится на экономике этих стран.
На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.
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