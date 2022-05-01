В петербургском Политехе исследуют возможности водородной энергетики

В Политехническом университете Петра Великого в Санкт-Петербурге (СПбПУ, Политех) изучают, как водород воздействует на структуру и свойства трубных сталей. Как сообщили в Минобрнауки, результаты труда ученых научно-технологического комплекса «Новые технологии и материалы» позволят доказать, что существующая газотранспортная система способна транспортировать энергетический водород через сеть трубопроводов, а также помогут оценить безопасность водородной инфраструктуры.

Самый экономичный способ транспортировки больших и постоянных объемов — трубопроводный транспорт. При этом, если раньше по трубам водород транспортировали на небольшие расстояния и использовали трубы небольшого диаметра и с другим давлением, то сейчас стоит задача оценить возможность использования магистральных трубопроводов с трубами большего диаметра и рабочего давления.

Как рассказал исполнительный директор НТК «Новые технологии и материалы» Центра НТИ СПбПУ Никита Шапошников, одной из основных проблем при использовании трубопроводов для транспортировки водорода является его охрупчивающее действие на материал трубы, степень которого в настоящий момент не вполне ясна.

«Не регламентированы и отечественные методики исследования, критерии оценки и требования к материалам, контактирующим с чистым газообразным водородом под давлением. Результатом нашей работы, в частности, станет оценка устойчивости существующих трубных сталей к водородному охрупчиванию при определенном давлении или концентрации водорода в метано-водородной смеси. А развитие методического обеспечения исследований позволит сформулировать требования и критерии оценки влияния газообразного водорода на структуру и свойства трубных сталей», — заметил Шапошников.

На сегодняшний день комплекс оборудования, где материалы можно испытывать, как в нормальных условиях, так и в среде водорода под давлением, в России есть только у СПбПУ. Новое исследование проводится Центром НТИ СПбПУ в рамках реализуемого Минобрнауки России национального проекта «Наука и университеты».

Ранее 15 марта, в ходе круглого стола «О реализации приоритетных проектов в области водородной энергетики в Российской Федерации» заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Олег Жданеев заявил о необходимости развития критически важных технологий для развития водородной отрасли в России. Как отметил спикер, Россией до 2024 года запланированы государственные инвестиции в водородные технологии на уровне 9,3 млрд рублей. Среднегодовой объем производства водорода уже сейчас в стране составляет порядка 5 млн т.