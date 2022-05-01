Прямой эфир
Мир
В Херсоне нашли склад с делами арестованных за георгиевские ленты
Авто
Движение в центре Москвы ограничат в ночь на 2 мая из-за Ураза-байрама
Спорт
Путин вручил фигуристке Валиевой подарок к 16-летию
Мир
МИД Дании вызвал посла РФ в связи с якобы нарушением воздушных границ
Мир
В Мелитополе подняли знамя Победы
Мир
Вышедшая с «Азовстали» женщина заявила об отсутствии информации о гумкоридорах
Мир
СКР установил причастность шести командиров ВСУ к преступлениям в Донбассе
Мир
The Telegraph предрекла раздел мира на два враждующих экономических блока
Мир
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Экономика
Венгрия и еще девять стран открыли счета для оплаты газа РФ в рублях
Мир
Финляндия объявила о планах укрепить заграждения на границе с Россией
Сюжет:

В петербургском Политехе исследуют возможности водородной энергетики

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Политехническом университете Петра Великого в Санкт-Петербурге (СПбПУ, Политех) изучают, как водород воздействует на структуру и свойства трубных сталей. Как сообщили в Минобрнауки, результаты труда ученых научно-технологического комплекса «Новые технологии и материалы» позволят доказать, что существующая газотранспортная система способна транспортировать энергетический водород через сеть трубопроводов, а также помогут оценить безопасность водородной инфраструктуры.

Естественный подбор: ИИ найдет идеального ученого для любого проекта
Как искусственный интеллект обеспечит высокое качество научных исследований

Самый экономичный способ транспортировки больших и постоянных объемов — трубопроводный транспорт. При этом, если раньше по трубам водород транспортировали на небольшие расстояния и использовали трубы небольшого диаметра и с другим давлением, то сейчас стоит задача оценить возможность использования магистральных трубопроводов с трубами большего диаметра и рабочего давления.

Как рассказал исполнительный директор НТК «Новые технологии и материалы» Центра НТИ СПбПУ Никита Шапошников, одной из основных проблем при использовании трубопроводов для транспортировки водорода является его охрупчивающее действие на материал трубы, степень которого в настоящий момент не вполне ясна.

«Не регламентированы и отечественные методики исследования, критерии оценки и требования к материалам, контактирующим с чистым газообразным водородом под давлением. Результатом нашей работы, в частности, станет оценка устойчивости существующих трубных сталей к водородному охрупчиванию при определенном давлении или концентрации водорода в метано-водородной смеси. А развитие методического обеспечения исследований позволит сформулировать требования и критерии оценки влияния газообразного водорода на структуру и свойства трубных сталей», — заметил Шапошников.

На сегодняшний день комплекс оборудования, где материалы можно испытывать, как в нормальных условиях, так и в среде водорода под давлением, в России есть только у СПбПУ. Новое исследование проводится Центром НТИ СПбПУ в рамках реализуемого Минобрнауки России национального проекта «Наука и университеты».

Ранее 15 марта, в ходе круглого стола «О реализации приоритетных проектов в области водородной энергетики в Российской Федерации» заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Олег Жданеев заявил о необходимости развития критически важных технологий для развития водородной отрасли в России. Как отметил спикер, Россией до 2024 года запланированы государственные инвестиции в водородные технологии на уровне 9,3 млрд рублей. Среднегодовой объем производства водорода уже сейчас в стране составляет порядка 5 млн т.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022