The Telegraph предрекла раздел мира на два враждующих экономических блока

В ближайшее время мир может поделиться на две части, враждующие между собой в экономической сфере. Такой прогноз сделал обозреватель британской газеты The Telegraph Лиам Халлиган в воскресенье, 1 мая.

В материале сказано, что события в Европе поспособствовали тектоническому сдвигу и вернули структуру, распределяющую сферы влияния между Россией и США. Предполагается, что новый этап соперничества между Москвой и Вашингтоном может расколоть планету на два лагеря и завершить эпоху глобализации.

Он убежден, что очертания будущих альянсов можно заметить уже сейчас. Для США, ЕС и Великобритании Россия больше не дружественное государство. Несмотря на это, теплые отношения с РФ продолжают поддерживать такие страны, как Индонезия, Китай и Индия, они поддерживают Россию в политической среде и развивают товарооборот.

«Когда Запад исключил российские банки из системы Swift, именно китайская UnionPay <…> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей», — отметил автор статьи.

Он вспомнил, что во времена Советского Союза все нефте- и газопроводы концентрировались ближе к странам Евросоюза. Халлиган предположил, что ради независимости от Брюсселя, Россия теперь расширяет ассортимент экспорта и выстраивает энергетические пути к азиатским рынкам, которые быстро развиваются.

Колумнист также обратил внимание на то, что летом в этом году Китай организует на своей территории 14-й саммит БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР начали создавать платежные системы, рейтинговые агентства и автономную от западных государств ключевую финансовую инфраструктуру.

«Геополитика действительно вернулась», — заключил Халлиган.

23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что разногласия России с США и Европой, сложившиеся в настоящее время, возникли из-за того, что интересы безопасности Москвы игнорировали в течение долгого времени.

Ранее, 20 апреля, Захарова заявила, что Вашингтон должен прекратить свою разрушительную политику для нормализации отношений как с Москвой, так и в целом.

6 апреля в МИД Китая высказали мнение, что американские власти должны поддержать урегулирование украинского кризиса и отменить антироссийские санкции. По словам представителей ведомства, Вашингтону стоит перестать выступать с угрозами в адрес Москвы и стремиться поддерживать российско-украинские переговоры.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

До этого, 25 марта, глава российского внешнеполитического ведомства указал на попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир. Однако он назвал эти усилия иллюзорными.

Накануне директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев сказал, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

13 марта американский журналист Джош Хаммер в статье для журнала The American Spectator выразил мнение, что за последнее время мир претерпел существенные изменения и эра «однополярного доминирования» США закончилась.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

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