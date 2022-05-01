СКР установил причастность шести командиров ВСУ к преступлениям в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) установил причастность шести украинских командиров к преступлениям против мирных жителей Донбасса. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба ведомства.

«…Следственный комитет России установил причастность шести украинских командиров еще к ряду аналогичных преступлений, совершенных с 30 апреля по 1 мая на территории Донецкой и Луганской народных республик. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ, предусматривающей ответственность за указанные противоправные деяния», — сказано в сообщении.

По данным следствия, командир 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Игорь Иванов, его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также командир второго парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковник Виталий Сущенко отдали приказы об обстрелах Петровского и Киевского районов Донецка. В результате один мирный житель погиб, шесть получили ранения.

Командир 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Поступальский, начальник штаба — первый заместитель командира 24-й отдельной механизированной бригады Роман Мамавко и первый заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенант Николай Янчий руководили обстрелами городов Золотое-5, Первомайск, Попасная, Стаханов и Ирмино в ЛНР. В результате один мирный житель погиб, трое ранены.

Накануне СКР возбудил уголовное дело в отношении украинского командира Николая Янчего, который отдавал приказы об обстрелах Луганской Народной Республики (ЛНР). 29 апреля ведомство возбудило уголовное дело в отношении командира Сергея Поступальского по статье о жестоком обращении с гражданским населением.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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