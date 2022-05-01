На борту упавшего в Красноярском крае самолета были священники

Священники находились на борту легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом 1 мая «Известиям» сообщил источник.

По его данным, пилот и погибший пассажир — священнослужители храма Воскресения Христова.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно Cessna 182 при выполнении частного полета без диспетчерского сопровождения совершило жесткую посадку в Манском районе Красноярского края. По предварительной информации, в результате инцидента один человек погиб, один пострадал.

По данному факту начата проверка.