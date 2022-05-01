Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Красноярском крае
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в Красноярском крае. Об этом 1 мая сообщается на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, воздушное судно Cessna 182 при выполнении частного полета без диспетчерского сопровождения совершило жесткую посадку в Манском районе Красноярского края.
По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, один пострадал.
«По данному факту красноярским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия», — сообщили в ведомстве.
Ранее в этот день Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкальском крае, в результате которой один человек погиб, пятеро пострадали.