В украинском городе Херсон, который сейчас контролируется российской стороной, обнаружен огромный склад с оружием и документами из местной полиции. Как выяснил на месте событий 1 мая корреспондент «Известий» Иван Литомин, среди уголовных дел против жителей региона там оказались те, в которых в вину людям вменялось ношение георгиевской ленточки.

«Помимо огромного арсенала оружия, который здесь изъяли сотрудники Росгвардии, есть еще и вот такой ангар, в котором хранятся уголовные дела. Они аккуратно упакованы в мешки. И среди них есть вещдоки — красные знамена Советского Союза, есть и знамя Победы, и георгиевские ленты», — рассказал журналист.

За советскую символику — флаги времен СССР и символы Победы — украинские полицейские арестовывали херсонцев и возбуждали против них уголовные дела.

На складе с оружием росгвардейцы нашли упакованные в ящики и абсолютно новые крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес» с инструкцией на английском языке к ним, чтобы с оружием смогли научиться обращаться иностранные наемники.

Ранее 1 мая также стало известно, что Украина отключила Херсонскую область от интернета и мобильной связи, тем самым демонстративно отказавшись от этой территории. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал произошедшее «диверсией», которая только ускорит интеграцию освобожденных регионов юга Украины с Россией.

До этого, 29 апреля, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских войск по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

За день до этого заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины.

Также Стремоусов сообщил, что с 1 мая регион перейдет на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

До этого, 15 марта, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.