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Глава МИД ФРГ Бербок: отмена санкций против России произойдет при выводе войск с Украины

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Санкции в отношении Российской Федерации можно будет снять лишь в случае вывода войск с украинской территории. Об этом в воскресенье, 1 мая, сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

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По ее мнению, мир на условиях России не гарантирует Европе безопасность.

«Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», — отмечает глава немецкого МИДа.

Она обратила внимание на то, что Евросоюз «никогда больше не сможет положиться на обещания» России.

27 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что РФ пока неплохо справляется с наложенными на нее санкциями.

26 апреля заместитель главы МИД РФ Александр Панкин отметил, что санкционное давление на Россию основано на лжи и лицемерии.

Ранее, 17 апреля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продекларировала: дефолт в России — вопрос времени. По ее мнению, санкции всё глубже въедаются в экономику РФ.

14 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что Штаты открыты к обсуждению возможности отказаться от некоторых санкций в отношении России в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей на переговорах.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Российской Федерации Николай Кобринец обратил внимание на то, что Россия не будет просить страны Евросоюза снять санкции, поскольку государство не справится с давлением западных стран.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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