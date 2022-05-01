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Движение в центре Москвы ограничат в ночь на 2 мая из-за Ураза-байрама

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В ночь на 2 мая движение в центре и на севере Москвы будет частично ограничено из-за исламского праздника Ураза-байрам. Об этом 1 мая заявили в столичном департаменте транспорта.

Как сообщили в Telegram-канале ведомства, движение ограничат в районе Большой Татарской улицы, проспекта Мира и улицы Хачатуряна.

Так, 2 мая с 0:01 до 11:00 перекроют улицу Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, улицу Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца, улицу Мещанскую от Садового кольца до улицы Дурова, улицу Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, Капельский переулок от проспекта Мира до улицы Гиляровского, а также Выползов переулок от улицы Дурова до дома 10 по Выползову переулку.

Кроме того, 2 мая с 4:00 до 11:00 будут перекрыты улицы Большая Татарская от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, Старый Толмачевский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Малый Татарский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Климентовский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы и Озерковский переулок от улицы Большая Татарская до Озерковской набережной.

Помимо этого 2 мая с 5:00 до 10:00 перекроют улицу Хачатуряна в каждом направлении от улицы Каргапольской до улицы Санникова.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, известный также как праздник разговения, мусульмане отмечают в честь окончания поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Это один из двух главных дней исламского календаря.

Ранее, 20–22 и 25 апреля, на некоторых улицах в центре Москвы временно ограничивали движение транспорта в связи с репетицией парада Победы, который традиционно пройдет 9 мая на Красной площади.

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