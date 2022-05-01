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МИД Дании вызвал посла РФ в связи с якобы нарушением воздушных границ

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МИД Дании вызвал посла РФ в Копенгагене в связи с якобы имевшим место вторжением российского самолета в воздушное пространство королевства. Об этом сообщил глава датского ведомства Еппе Куфуд 1 мая.

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«Завтра российский посол вызван для беседы в МИД. Очередное нарушение Россией воздушных границ Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации», — написал он в Twitter.

По данным агентства «Ритсаус бюро», инцидент был зафиксирован к востоку от острова Борнхольм. Как утверждается, самолет типа Ан-30 в течение непродолжительного времени находился в воздушном пространстве Дании, а также Швеции.

Накануне министерство обороны Швеции выступило с аналогичным заявлением о якобы нарушении РФ воздушных границ.

6 апреля центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что российские пассажирские самолеты нарушали финское воздушное пространство в марте. Сообщалось, что инциденты расследуются, поскольку имеются подозрения, что лайнеры нарушили санкции Евросоюза, введенные против России из-за ситуации на Украине.

Ряд стран закрыли воздушное пространство для полетов российских самолетов в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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