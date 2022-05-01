Минобороны: ракетами «Оникс» уничтожен ангар с иностранным оружием в районе Одессы

Российские военнослужащие под Одессой ликвидировали ангар с оружием, которое военные Украины получали от стран Запада. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 1 мая.

«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса», — подчеркнул он.

ВКС ударили по четырем местам, где находились украинские войска, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения неподалеку от населенных пунктов Березовое ДНР, Слатино и Барвенково Харьковской области Украины.

Помимо этого, средства ПВО сбили два самолета Су-24М и две баллистические ракеты «Точка-У», а над Семеновкой были уничтожены два снаряда РСЗО «Смерч».

Конашенков обратил также внимание на то, что за прошедшие сутки убиты до 200 националистов Украины.

30 апреля Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер», нанесенном по пунктам ВСУ. Разведка установила местонахождение пунктов управления. После того как сведения были подтверждены, военнослужащие расчета вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач.

28 апреля Конашенков сообщил, что военные Вооруженных сил РФ уничтожили украинскую пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У», также были поражены два района сосредоточения вражеской техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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