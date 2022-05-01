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Губернатор Курской области Старовойт сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста

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В Курской области частично обрушился мост на железнодорожной товарной ветке. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Курской области уточнил, что пострадавших в результате инцидента не оказалось, угрозы жизни и здоровью жителей нет. В районе ЧП работают сотрудники спецслужб, чтобы установить причины произошедшего.

Накануне ночью расчеты ПВО также перехватили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Эту информацию подтвердил Старовойт. По его словам, разрушений не было, никто не пострадал. Кроме того, два украинских беспилотника были сбиты в селе Боровское Рыльского района Курской области 25 апреля.

С 11 апреля в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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