Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкальском крае. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«…организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в ООО «Мост-Авиа». Обеспечивается надзор за исполнением законодательства со стороны территориальных органов Росавиации и Ространснадзора в связи с произошедшей катастрофой», — сказано в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Ранее в этот день вертолет Ми-8 возвращался с тушения пожара и совершил жесткую посадку на аэродроме Могоча в Забайкалье. При ударе о землю он загорелся. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали. По данным регионального минздрава, пострадавшие доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Пожар, возникший в результате жесткой посадки Ми-8, ликвидирован.