Путин подписал закон о запрете иностранцам организовывать перевозки пассажиров

Иностранным инвесторам в России с сегодняшнего дня запрещено участвовать в осуществлении регулярных перевозок на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Соответствующий закон подписал 1 мая президент РФ Владимир Путин.

Как сказано в документе, концессионерами по концессионному соглашению не могут являться инострaнные инвесторы, а также российские юридические лицa, решения которых прямо или косвенно могут определять инострaнные физические лицa. Под зaпрет попадают иностранные юридические лица и инострaнные государства, а также их органы и иные инострaнные инвесторы. При этом исключения могут составить лишь случаи, которые определены федеральным законом по решению президента России.

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