Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан некоторых стран ЕС

В России вступил в силу закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. Соответствующий документ подписал 1 мая президент России Владимир Путин.

Согласно новому закону, в РФ приостанавливается упрощенная выдача виз некоторым категориям граждан ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.

В пояснительной записке, которая имеется на официальном портале правовой информации, указано, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств — обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов». Он вступает в силу со дня его подписания.

Ранее 4 апреля был опубликован указ главы государства «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Отмечалось, что документ был подписан Путиным «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза». Из него следует, что Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Позже 20 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Россия не планирует запрещать въезд на свою территорию журналистам из недружественных стран, однако какие-то ответные меры с учетом высылки российских журналистов из некоторых зарубежных стран приниматься все-таки будут.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, ее физических и юридических лиц недружественные действия. В перечень вошли США и Канада, страны Европейского союза, Великобритания и ее островные территории, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, отмечает «Газета.Ru». Также в список недружественных стран внесены Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.