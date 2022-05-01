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Минобороны: 30 апреля из близлежащих к «Азовстали» жилых домов вышли 46 мирных жителей

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В субботу, 30 апреля, 46 мирных жителей смогли благополучно покинуть жилые дома, которые прилегают к территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где блокированы боевики Украины. Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Вышли на свет: с территории «Азовстали» эвакуировали 25 человек
В операции были задействованы представители ООН и Красного Креста

«Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н. п. Безыменное», — уточнили в Минобороны Российской Федерации.

Ведомство также отметило, что все граждане получили ночлег, еду и помощь медиков.

Днем ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время диалога лидер России подчеркнул, что боевые действия в Мариуполе окончены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Путин обратил также внимание на то, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы гуманитарных коридоров, которые не действуют. Глава государства заявил, что они работают.

21 апреля глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отчитался перед Путиным об освобождении Мариуполя. При этом российский лидер отменил штурм завода «Азовсталь», не видя его целесообразности. Он обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

На мариупольском комбинате «Азовсталь» в окружении сил РФ и ДНР продолжают находиться 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Киев утверждает, что на территории предприятия есть мирные жители.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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