Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил источник 1 мая.

«По предварительным данным, в районе [реки] Нарвы, карьеры. 10 км от Нарвы на восток. Вроде один погибший», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ подтвердили падение самолета, уточнив, что погиб один человек, еще один пострадал.

Ранее в этот день вертолет Ми-8 возвращался с тушения пожара и совершил жесткую посадку в Забайкалье. При ударе о землю он загорелся. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали. По данным регионального минздрава, пострадавшие доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.