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В Курской области обрушилась часть железнодорожного моста

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В Курской области частично обрушилась конструкция железнодорожного моста. Об этом сообщил 1 мая губернатор края Роман Старовойт.

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«Сегодня примерно в 11 часов 20 минут на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, пострадавших в результате происшествия нет. Он также добавил, что получившая повреждения железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.

Ранее 27 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил задокументировать факты противоправных действий ВСУ на территории Курской и Воронежской областей, где были обнаружены предположительно украинские беспилотники. С этой целью в регионы выехали следователи.

Накануне ночью расчеты ПВО также перехватили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Эту информацию также подтвердил Старовойт. По его словам, разрушений не было, никто не пострадал. Кроме того, два украинских беспилотника были сбиты в селе Боровское Рыльского района Курской области 25 апреля.

С 11 апреля в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

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