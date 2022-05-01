Боец батальона «Русь» рассказал о «подлостях» украинских военных

Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке ведут себя подло. Об этом в воскресенье, 1 мая, рассказал корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину боец батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Русь» с позывным «Комерс».

«Подлые обстрелы без какой-либо причины. Стреляет в тыл, стреляет по мирным, по детским садам», — сказал он.

Боец отметил, что украинские военные знают, что наносят удары по социальным объектам.

«Конечно, знают. У них есть карты. За восемь лет они могли давно уже подготовиться, изучить нашу местность вдоль и поперек. По нам, по военным, меньше стреляют сейчас на самом деле, чем по городу, по центру», — уточнил «Комерс».

По словам бойца, в конце февраля украинский снаряд прилетел по частному сектору в жилые дома, где живет он сам.

Он также прокомментировал удар ВСУ по рынку в Донецке.

«Это агония умирающего врага, они пытаются хоть какую-то подлость сделать, понимая то, что конец их уже близок», — заключил он.

29 апреля один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Украины. Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР, в городе есть повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

28 апреля журналист Полторанин показал кадры с рынка «Сокол» в микрорайоне Текстильщик в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны Украины. На кадрах видны следы разрушений и возгорания. После удара на рынке загорелось сразу несколько контейнеров. В некоторых местах остались воронки от снарядов и следы крови.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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