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Девушка рассказала о препятствиях ВСУ выходу мирных жителей с «Азовстали»

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Украинские националисты не выпускали мирное население с металлургического предприятия «Азовсталь». Группа людей самостоятельно выбралась с территории по организованным гуманитарным коридорам из прилегающих к заводу жилых зданий. Об этом сообщила жительница Мариуполя в воскресенье, 1 мая.

Девушка со своим папой находилась на территории завода два месяца, еще со 2 марта.

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«Сказали: всё, нельзя на левый берег заходить. Через несколько дней нам сказали, что вы можете выехать, вас вывезут, но автобусов не было. Потом второй раз пытались вывезти. Посадили на автобус, но через проходные нас не пропустили», — сказала девушка.

Она отметила, что спастись удалось, в частности, потому, что отец давно работал на заводе и хорошо знал ходы.

«Это было очень сложно. Нас, в частности, вел мой отец, так как он там давний работник. Он через цех нас вел под домами», — подчеркнула мариупольчанка.

30 апреля женщины, вышедшие с «Азовстали» в Мариуполе, рассказали, что не знали о гуманитарных коридорах. По их словам, боевики националистической группировки «Азов» не предлагали жителям покинуть территорию завода.

29 апреля с «Азовстали» эвакуировалась семейная пара с ребенком. Михаил и Наталья Савины вместе с 11-летней дочерью находились в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля.

21 апреля президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности штурмовать завод «Азовсталь». Российский лидер подчеркнул, что необходимо беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Позднее в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые прошли 26 апреля в Москве, Путин сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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