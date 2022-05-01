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Минобороны России объявило об эвакуации 46 человек из домов рядом с «Азовсталью»

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Из домов, расположенных рядом с предприятием «Азовсталь» в Мариуполе, 30 апреля вышли 46 мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Вышли на свет: с территории «Азовстали» эвакуировали 25 человек
В операции были задействованы представители ООН и Красного Креста

«Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н.п. Безыменное», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном 1 мая.

В Минобороны подчеркнули, что всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание и медпомощь.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». Представители всемирной организации связались с Москвой и Киевом для подготовки этой операции.

За день до этого генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

После встречи официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что российский лидер согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».

21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя. При этом глава государства отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Он обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

На мариупольском комбинате «Азовсталь» в окружении сил РФ и ДНР продолжают находиться 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Киев утверждает, что на территории предприятия есть мирные жители.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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