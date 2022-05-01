Путин подписал закон о регистрации в РФ иностранных компаний
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки зарубежных компаний на налоговый учет при открытии счета в банке. Также эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 1 мая.
Поправки касаются условий регистрации в РФ иностранной холдинговой компании. В частности, облегчается процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, вводится новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учет — в связи с открытием счета в российском банке.
На фоне антироссийских санкций 23 марта Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.
27 апреля сообщалось, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша).
В тот же день министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что ее страна отказывается платить за российский газ рублями.
29 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал новые условия России по оплате газа в рублях шантажом. Он отметил, что Прага не собирается ему поддаваться.
Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».