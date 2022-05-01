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Путин подписал закон о регистрации в РФ иностранных компаний

Путин подписал закон о регистрации в РФ иностранных компаний

Путин подписал закон, облегчающий регистрацию в РФ иностранных компаний
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки зарубежных компаний на налоговый учет при открытии счета в банке. Также эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 1 мая.

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Поправки касаются условий регистрации в РФ иностранной холдинговой компании. В частности, облегчается процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, вводится новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учет — в связи с открытием счета в российском банке.

На фоне антироссийских санкций 23 марта Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

27 апреля сообщалось, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша).

В тот же день министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что ее страна отказывается платить за российский газ рублями.

29 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал новые условия России по оплате газа в рублях шантажом. Он отметил, что Прага не собирается ему поддаваться.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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