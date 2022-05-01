Пожар после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкалье ликвидирован

Пожар, возникший в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме Могоча в Забайкальском крае 1 мая, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Также источник сказал, что вертолет полностью выгорел.

Совершивший жесткую посадку в Забайкалье вертолет Ми-8 возвращался с тушения пожара. При ударе о землю он загорелся. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали. По данным регионального минздрава, пострадавшие доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

На борту находились 15 человек — три члена экипажа, 12 пожарных. Позже стало известно, что погибшим оказался пожарный Аркадий Л., 1974 года рождения. Вертолет принадлежал компании «Мостовик».