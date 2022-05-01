Спикер Госдумы Володин призвал конфисковывать активы бизнеса из недружественных к РФ стран

Государству следует ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам», — написал он.

Володин выразил уверенность в том, на экономику России это не повлияет, так как «изъятые яхты, вилла и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие». Кроме того, Володин заявил, что золотовалютные резервы России вернут.

По его словам, российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в РФ, выкупают доли партнеров и в целом «действуют цивилизованно в соответствии с нормами международного права». Этого нельзя сказать о «недружественных странах» — Литве, Латвии, Польше, США, «которые просто занимаются воровством», подчеркнул он.

Спикер Госдумы предложил отвечать зеркальными мерами и конфисковать активы бизнеса недружественных стран, «где принимаются подобные решения». Вырученные от продажи средства он предложил направить на развитие страны.

28 апреля стало известно, что президент США Джо Байден направит предложение конгрессу по расширению полномочия правительства страны по изъятию связанных с Россией активов и их передаче в пользу Украины.

В то же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что одобрение палатой представителей США проекта, по которому власти могут направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, демонстрирует, что Вашингтону «любые законы не писаны». По его словам, «США давным-давно нарушили все нормы международного права».

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков назвал опасным прецедентом намерение США конфисковать имущество бизнесменов из России, а вырученные средства направить на помощь Украине.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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