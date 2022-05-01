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Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%
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Правительство одобрило снижение ставки по льготной ипотеке до 9%

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 2022 года и снижении ставки по ней с 12 до 9%. Об этом 1 мая говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

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«Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль», — говорится в пресс-релизе.

Параметры программы не изменились. Получить льготную ставку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку участка.

Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн. Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых предложил 25 апреля президент РФ Владимир Путин. Также глава государства заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца года.

Как «Известиям» тогда пояснила председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова, снижение ставки позволит ипотеке отыграть мартовское падение, когда в Москве ее доля снизилась с 70 до 50%.

До этого, 19 апреля, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям», что количество бронирований первичных квартир в крупных городах РФ в апреле по сравнению с мартом снизилось в среднем на 50–55%. С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% — такая ставка для граждан не ассоциируется с выгодной, и они не спешат заключать новые сделки, пояснил он.

1 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что правительство подготовит антикризисный план по недопущению обвала рынка строительства. По его словам, план включит в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов.

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