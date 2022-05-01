Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций

Антироссийские санкции могут быть сняты после того, как Москва выведет свои войска с территории Украины. Об этом 1 мая заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», — сказала она в интервью газете Bild am Sonntag.

Бербок предположила, что Евросоюз «никогда больше не сможет положиться на обещания» РФ.

Вместе с тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 27 апреля отметил, что Россия пока неплохо справляется с наложенными на нее санкциями.

26 апреля замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что санкционное давление на Россию основано на лжи и лицемерии.

До этого, 17 апреля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции все глубже въедаются в российскую экономику.

14 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций против РФ в том случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец сказал, что Россия не будет просить страны Евросоюза снять санкции, потому что она стойко может выдержать давление Запада.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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