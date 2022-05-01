В горах Сочи погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна»

Генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский погиб в горах Сочи. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе курорта.

«Трагически погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Алексеевич Круковский. <...> Он очень многое сделал для развития внутреннего туризма в России, обладая уникальной экспертизой в реализации масштабных инвестиционных проектов, в развитии экологического туризма и отельного бизнеса. Успел начать проекты по созданию экокурорта «Лагонаки» и строительству канатной дороги на гору Ахун. Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них», — говорится в сообщении.

Команда курорта выразила глубокие соболезнования родным и близким Круковского, а также отметила, что считает своим долгом продолжить все его начинания и воплотить в жизнь замыслы.

Прощание состоится 3 мая в Красной Поляне.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, комментируя смерть Круковского, заявил, что он сделал для туристической отрасли Сочи больше, чем кто-либо, и превратил «Красную Поляну» в курорт мирового уровня.

«И, развивая туризм, всегда искал гармонию с природой. До последней минуты... Здесь всё связано с Андреем, с его энергией, стремлением сделать еще лучше для людей. Таким мы будем помнить его всегда — открытым, увлеченным, молодым, живым — настоящим», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным источника «Интерфакса», накануне Круковский сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Его доставили в больницу, где он скончался от травм.

Андрей Круковский руководил курортом с 2019 года, в НАО «Красная Поляна» работал с 2015 года, входил в совет директоров компании.