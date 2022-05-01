Минобороны опубликовало видео ударов российских вертолетов Ка-52 по военным объектам ВСУ

Российское Министерство обороны 1 мая показало кадры удара вертолетов Ка-52 по украинскому пункту управления и бронированной технике противника.

Уточняется, что удар был нанесен с дистанции более 5 км. Авиационные средства поражения применялись парами.

30 апреля Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пунктам управления воинских формирований Вооруженных сил Украины.

Днем ранее ведомство опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» с подлодки по украинским военным объектам. Экипаж дизель-электрической подлодки выполнил запуск крылатых ракет из акватории Черного моря.

Тогда же Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. Как рассказал штурман вертолета Ка-52 Михаил, они работают с максимальной дальности, чтобы не попадать в зону ПВО противника.

27 апреля ведомство опубликовало кадры захваченного российскими военными полевого склада с так называемыми трофеями. Среди трофеев присутствуют как советские образцы, так и современные образцы противотанковых управляемых ракет и переносных зенитных ракетных комплексов стран Североатлантического альянса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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