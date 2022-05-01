Helsingin Sanomat: Финляндия подготовилась к прекращению в мае поставок газа из России

Финляндия планирует отказаться от российского газа в мае из-за несогласия переходить на оплату энергоресурсов в рублях. Об этом 30 апреля пишет издание Helsingin Sanomat.

«Госуправление и компании готовятся к тому, что в мае подача природного газа из России в Финляндию будет прекращена. Риск перебоев с поставками считается реальным. Причина — требования России о порядке оплаты торговли газом, по которым и комиссия ЕС, и правительство Финляндии заняли негативную позицию», — пишет издание.

Уточняется, что российский «Газпром» запросил ответ у финской государственной компании Gasum по вопросам оплаты до 20 мая. Ожидается, что после этой даты подача газа из РФ в Финляндию будет прекращена.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за отказа от российского газа. Он пояснил, что Европе российский газ нужен и выгоден, однако «политика в ряде стран пересиливает экономику и ее потребности».

Накануне глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе. По мнению министра, Россия пытается заставить Германию оплачивать газ в своей национальной валюте путем шантажа.

29 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал новые условия России по оплате газа в рублях шантажом. Он отметил, что Прага не собирается ему поддаваться.

27 апреля министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что ее страна отказывается платить за российский газ рублями.

В тот же день стало известно, что эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует оплачивать «Газпрому» поставки российского газа в рублях, как и вообще покупать газ у России.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Словакия, Венгрия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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