Сбербанк снизил ставку по кредитам вслед за ключевой

С 1 мая Сбербанк снизил на два процентных пункта ставки по потребительским кредитам для всех категорий заемщиков. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Теперь минимальная ставка составляет 17,9% годовых — она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке.

По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, снижение ключевой ставки ЦБ позволило банку оперативно пересмотреть «программы потребительского кредитования и предложить более выгодные условия» клиентам.

В конце февраля в связи со сложной экономической ситуацией в стране Банк России повысил ключевую ставку до 20%. В апреле на фоне замедления роста цен ЦБ стал снижать ставку, и в итоге она опустилась до 14% годовых.

В последнем заявлении Центробанка говорится, что проинфляционные риски несколько снизились, но остаются существенными. Они прежде всего связаны с дальнейшим усилением внешних торговых и финансовых ограничений. «Снижение потенциала российской экономики вследствие ограничительных мер может оказаться более значительным, чем предполагается в базовом сценарии. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями», — отметили в ЦБ.

В связи с возросшей волатильностью на финансовом рынке банки предложили клиентам различные меры поддержки: повышенные проценты по вкладам, увеличенные кешбэки, улучшенные условия по ипотеке. Так, например, в «Сбере» разрешили увеличить ипотечный кредит за счет маткапитала, а также предоставили возможность брать ипотеку всем самозанятым.